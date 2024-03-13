Салаха "опозорили" перед матчем с Казахстаном за путевку на Евро

В Сети завирусилось видео тренировки "Ливерпуля", на которой "унизили" лидера "красных" Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Это сделал защитник английского клуба и сборной Греции Константинос Цимикас, который во время игры в квадрат пробросил мяч между ног Салаху, что считается футбольным унижением. Хотя на тренировках это воспринимается не так болезненно, как в официальных матчах.

Mo Salah getting humiliated in rondos. 😂❤️pic.twitter.com/LTCRQPmi1q — Samuel (@SamueILFC) March 11, 2024

Напомним, 21 марта в Афинах пройдет матч плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.