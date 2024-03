Салах вошел в историю "Ливерпуля" после разгрома в Лиге Европы

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах помог "Ливерпулю" разгромить пражскую "Спарту" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Салах отличился на 10-й минуте. Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории "Ливерпуля", забившим 20+ голов в семи сезонах подряд.

Статистика Мохамеда по сезонам выглядит так:

2017/18 - 44 гола;

2018/19 - 27;

2019/20 - 23;

2020/21 - 31;

2021/22 - 31;

2022/23 - 30;

2023/24 - 20.

The first player in our history to score 20+ goals in all competitions for seven successive seasons 🤯👑 pic.twitter.com/5y9RAT8SIB