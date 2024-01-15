Бензема получил предложение от бывшего клуба Роналду

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:29
©ФК "Аль-Иттихад"

Французский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема может оказаться в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz

Журналист испанского издания Fichajes Хавьер Парра Пенья сообщает, что в услугах француза заинтересован "Манчестер Юнайтед". Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, что Бензема отстранили от тренировок в "Аль-Иттихаде". Его нет в списке игроков, которые будут готовиться к возобновлению сезона в Дубае (ОАЭ).

Сам француз уже заявил, что недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причины - жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле и критика со стороны фанатов.

Бензема бросил Роналду и нашел новый клуб

36-летний Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала" летом 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2026-го. В текущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 15 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Бензема мог перейти в "МЮ" еще в 2009 году, но сделал свой выбор в пользу "Реала". За испанский клуб он провел 648 матчей, забив в них 354 гола.

Напомним, за "МЮ" играл бывший партнер Бензема по "Реалу" Криштиану Роналду. Португалец провел в составе "красных дьяволов" шесть лет, после чего был продан в мадридский клуб. За манкунианцев Роналду играл еще с 2021 по 2022 год.

Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Саудовская Аравия

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