Карима Бензема отстранили от тренировок "Аль-Иттихада"

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем УТС саудовского клуба, передают Vesti.kz.

По информации Marca, это решение было принято главным тренером Марсело Гальярдо, поскольку футболист не прибыл в расположение команды 12 января.

Француза нет в списке игроков, которые будут готовиться к возобновлению сезона в Дубае (ОАЭ).

Отмечается, что Бензема уже пропустил три тренировки до конца года в Джидде, до наступления официальных отпусков для игроков перед рождественскими каникулами.

Ранее проходила информация, что Карим недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причины - жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле и критика со стороны фанатов.

36-летний Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала" летом 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2026-го.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 15 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.