Лондонский "Арсенал" не намерен отпускать универсального защитника сборной Эквадора Пьеро Инкапье, несмотря на интерес со стороны каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Артета хочет сохранить Инкапье

По информации Football Insider, главный тренер "канониров" Микель Артета рассчитывает на эквадорского футболиста и не рассматривает его продажу в ближайшее время. При этом защитник получает ограниченное игровое время в нынешнем розыгрыше английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что лондонцы могут пересмотреть свою позицию только в том случае, если найдут подходящую замену Инкапье.

Пьеро Инкапье Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика Инкапье в "Арсенале"

В прошлом сезоне эквадорец выступал за "Арсенал" на правах аренды из немецкого "Байера". Минувшим летом английский клуб выкупил права на футболиста за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"