"Арсенал" собрался увести друга Ямаля. Известна зарплата

Лондонский "Арсенал" всерьез нацелился на одного из самых ярких вингеров Ла Лиги - Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает sports.yahoo.com, "канониры" готовы выложить 22-летнему игроку "Атлетика" щедрое предложение - девять миллионов евро в год после вычета налогов. Такая сумма, по мнению источника, недосягаема ни для "Барселоны", ни для самого клуба из Бильбао.

В минувшем сезоне Уильямс провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и семью ассистами, что лишь усилило интерес к нему со стороны европейских грандов.

Контракт футболиста с "Атлетиком" действует до 2027 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в солидные 70 миллионов евро.

Отметим, что Уильямс является другом звездного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля. Оба игрока в составе сборной Испании стали чемпионами Евро-2024.

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