Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо выступил с заявлением после третьего подряд поражения в английской премьер-лиге (АПЛ). Его подопечные в гостях проиграли "Ноттингем Форест" (2:3), сообщают Vesti.kz.

"Многое пошло не так, как мы хотели. Думаю, у нас низкий уровень уверенности: видно, что команде с трудом удаётся удержать результат. После того как мы отквитали один гол и счёт стал 2:1, мы пропустили третий гол - именно в тот момент, когда этот гол придал нам немного сил. Мы, безусловно, можем играть лучше. На таком уровне нужно удерживать результат и не пропускать столько голов. Именно поэтому мы проигрываем последние матчи. Так что сейчас всё складывается не в нашу пользу. Мы несём за это ответственность, и мы обязаны найти решения", - сказал Алонсо на пресс-конференции.



Испанец отметил, что сейчас "Челси" нужно быть едиными как никогда прежде. Каждый должен поддерживать каждого.

"Мы должны держаться вместе. Каждый в раздевалке и в команде нужен. Мы должны помогать друг другу. Мы должны пройти через эту бурю все вместе. Нам нужно поддерживать друг друга и держаться вместе. Иначе ситуация только усложнится. Это тяжёлый момент для всех в клубе, для команды и для болельщиков. Очередное поражение вызывает разочарование, но мы должны продолжать искать решения и не переставать критически относиться к себе. Мы не можем останавливаться", - цитирует слова Алонсо пресс-служба "Челси".

Напомним, что "Челси" потерпел очередную неудачу в АПЛ, уступив на выезде команде, которая была близка к зоне вылета до этой игры.

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