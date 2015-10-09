В матче 12-го тура французской Лиги 1 "Брест" на своём поле принимал "Париж". В этой встрече всё решил один гол, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Брест" одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил Люк Зогбе.

Благодаря этой победе "Брест" поднялся с шестого места на третье, набрав 21 балл, а "Париж" с 23 очками остался на второй строчке и потерял шанс догнать лидирующий ПСЖ (26).

Таким образом ПСЖ по итогам тура может увеличить отрыв от ближайших преследователей. И это хорошие новости для команде Луиса Энрике, которая сильно пострадала из-за тяжёлых травм лидеров атаки Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ.

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