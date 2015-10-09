В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги бременский "Вердер" принимал на своём поле мёнхенгладбахскую "Боруссию". В этой игре всё закончилось неожиданным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Находящийся в зоне еврокубков "Вердер" принимал абсолютного аутсайдера этого сезона "Боруссию М". В итоге была зафиксирована ничья 3:3, причём до 85-й минуты гости вели 1:3.

За "Вердер" забили Эрен Динкчи (38', 85') и Никлас Фюллькруг (90+2'), а за "Боруссию" - Кевин Дикс с пенальти (27'), а также Франк Онора (46', 78').

Теперь в активе бременцев 19 очков и шестое место - они лишились возможности подняться в таблице выше. А вот "Боруссия М" набрала пятый балл и осталась на последней позиции, отставая от зоны стыков на два пункта.

Сенсацией обернулся матч худшей команды Серии А

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!