В матче 13-го тура итальянской Серии А занимающая последнее место в турнирной таблице "Венеция" принимала на своём поле "Болонью". Эта игра завершилась неожиданным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Венеции и завершилась нулевой ничьей. При этом на 15-й минуте хозяева забили гол, но он был отменён из-за офсайда.

"Болонья" набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а "Венеция" благодаря этой ничьей покинула последнее место - теперь у них семь баллов, и они опередили "Удинезе" (6).

Несмотря на неожиданную потерю очков, "Болонья" продлила серию без поражений до шести игр (четыре победы и две ничьи).

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