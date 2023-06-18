Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович все еще не перевел деньги с продажи клуба Украине. Под влиянием санкций олигарх продал клуб в прошлом году, и предполагалось, что все вырученные средства будут отправлены в качестве гуманитарной помощи Украине. Но, кажется, у Абрамовича другие планы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По информации Daily Mail, Абрамович желает передать средства пострадавшим от боевых действий как в Украине, так и в России. Но правительство боится идти на этот шаг из-за санкций. Чтобы перевод денег в качестве гуманитарной помощи Украине был осуществлен, необходимо подпись миллиардера. Но он ее пока так и не поставил.

Отметим, что правительство Великобритании "заморозило" 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые Абрамовичу выплатил Тодд Боули за покупку "Челси" в прошлом году.

Напомним, что Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем "Челси" достиг лучшего периода в карьере.