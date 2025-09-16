Абдукодир Хусанов получил признание в АПЛ: подробности

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов попал в символическую сборную четвертого тура английской премьер-лиги (АПЛ) по версии WhoScored, передают Vesti.kz.

Хусанов оказался в списке лучших благодаря уверенной игре в матче против "Манчестер Юнайтед". Узбекский защитник отыграл в дерби все 90 минут.

Аналитики WhoScored оценили действия Хусанова в 7,9 балла. Этот показатель позволил ему занять место в символической сборной вместе со своим партнёром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, оформившим дубль в ворота "Юнайтед".

Сам матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Сити". В составе победителей еще один мяч забил Фил Фоден.