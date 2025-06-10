"Манчестер Сити" официально представил нового вратаря - 33-летнего Маркуса Беттинелли, перешедшего из "Челси", сообщают Vesti.kz.
Опытный голкипер подписал контракт на один год и присоединится к команде на Клубном чемпионате мира.
Беттинелли - воспитанник "Фулхэма", за который провёл более 100 матчей. В 2021 году он стал игроком "Челси", однако за три года на "Стэмфорд Бридж" вышел на поле лишь однажды.
Его стоимость оценивается в 600 тысяч евро.
Напомним, ранее горожане объявили о первом трансфере лета, подписав левого защитника "Вулверхэмптона" и сборной Алжира - Райана Аит-Нури.