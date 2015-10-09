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"Манчестер Сити" объявил о первом трансфере лета: известна сумма

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"Манчестер Сити" объявил о первом трансфере лета: известна сумма ©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" официально объявил о первом усилении в летнее трансферное окно. Клуб пополнил левый защитник "Вулверхэмптона" и сборной Алжира - Райан Аит-Нури, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" официально объявил о первом усилении в летнее трансферное окно. Клуб пополнил левый защитник "Вулверхэмптона" и сборной Алжира - Райан Аит-Нури, передают Vesti.kz.

Сделка между сторонами завершена, и футболист уже подписал контракт, рассчитанный до июня 2030 года. По немецкого портала Transfermarkt, трансфер обошелся "Сити" в 36,8 миллиона евро.


24-летний Аит-Нури провел впечатляющий сезон в составе "волков". В 37 матчах английской премьер-лиги (АПЛ) он забил четыре гола и отдал семь результативных передач, продемонстрировав универсальность, высокий уровень техники и умение подключаться к атакам.

При этом алжирец одинаково эффективно действовал как в линии обороны, так и в роли латераля, что делает его особенно ценным игроком для схемы Пепа Гвардиолы, который славится требовательным подходом к позиционной игре и адаптации футболистов под разные роли.

Напомним, Аит-Нури перебрался в "Вулверхэмптон" из французского "Анже" в 2020 году, сначала на правах аренды, а затем был выкуплен. В сборной Алжира он дебютировал в 2023 году и быстро стал важным элементом национальной команды.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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