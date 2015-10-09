"Манчестер Сити" объявил о первом трансфере лета: известна сумма

"Манчестер Сити" официально объявил о первом усилении в летнее трансферное окно. Клуб пополнил левый защитник "Вулверхэмптона" и сборной Алжира - Райан Аит-Нури, передают Vesti.kz.

Сделка между сторонами завершена, и футболист уже подписал контракт, рассчитанный до июня 2030 года. По немецкого портала Transfermarkt, трансфер обошелся "Сити" в 36,8 миллиона евро.

24-летний Аит-Нури провел впечатляющий сезон в составе "волков". В 37 матчах английской премьер-лиги (АПЛ) он забил четыре гола и отдал семь результативных передач, продемонстрировав универсальность, высокий уровень техники и умение подключаться к атакам.

При этом алжирец одинаково эффективно действовал как в линии обороны, так и в роли латераля, что делает его особенно ценным игроком для схемы Пепа Гвардиолы, который славится требовательным подходом к позиционной игре и адаптации футболистов под разные роли.

Напомним, Аит-Нури перебрался в "Вулверхэмптон" из французского "Анже" в 2020 году, сначала на правах аренды, а затем был выкуплен. В сборной Алжира он дебютировал в 2023 году и быстро стал важным элементом национальной команды.

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