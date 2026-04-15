Молодой талантливый футболист из Узбекистана Зуфарходжа Акрамходжаев продолжит карьеру в системе лондонского "Челси", сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 15-летний игрок успешно прошёл просмотр в Англии и был принят в команду "Chelsea U15", входящую в структуру академии "Челси". Во время отбора он участвовал в тренировочных сборах и сумел убедительно проявить свои технические и игровые качества.

По данным клуба, специалисты особенно отметили его понимание игры, технику и уверенность на поле. После завершения просмотров, 10 апреля футболист получил официальное предложение от академии "Челси". В документе подчёркивается высокий потенциал игрока и выражается удовлетворение его включением в систему подготовки клуба.

В академии отметили, что рассчитывают на дальнейшее развитие футболиста и его прогресс в структуре лондонского клуба.

Контракт Акрамходжаев с "Челси" будет рассчитан на два года, а выступать он будет за команду U15.

Добавим, что летом к "Челси" должен присоединиться казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, который сейчас выступает за алматинский "Кайрат".

Также в английской премьер-лиге (АПЛ) успешно выступает защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов, защищающий цвета "Манчестер Сити".

Специалисты "Челси" прибыли в "Кайрат" и начали работу с Сатпаевым