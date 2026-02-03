Назван самый опасный игрок в составе Казахстана перед матчем Кубка Дэвиса

Астана примет матч плей-офф Кубка Дэвиса, в котором мужская сборная Казахстана встретится с командой Монако, передают Vesti.kz.

Победа в этом противостоянии выведет казахстанцев в Первую мировую группу турнира.

Накануне матча представитель сборной Монако Валентин Вашеро ответил на вопрос о главной угрозе со стороны Казахстана:

"Думаю, стоит ли вообще называть имя? (смеётся) Конечно, Александр Бублик"

Теннисист также провёл параллели с прошлыми выступлениями команды Монако, отметив, что встречи с соперниками высокого уровня постепенно становятся для них привычными:

"В прошлом году мы играли с Португалией - это был наш первый выход в Первую группу. Тогда соперниками были Нуну Боржеш и Жайме Фария, оба входили в топ-100. Кажется, это был первый такой матч для нас за более чем десять лет. К сожалению, мы тогда уступили.

Затем сборная Монако провела противостояние с Кипром и вернулась в Первую мировую группу Кубка Дэвиса, одержав победу со счётом 3:1. Тогда решающую роль в успехе сыграли Вашеро и Ромен Арнеодо.

"Теперь мы снова играем против сильной команды с отличными теннисистами. Но мы уже привыкаем к матчам с соперниками высокого рейтинга. Я присоединился к Хьюго и Ромену, так что, думаю, мы и сами постепенно становимся более серьёзной угрозой", - добавил представитель сборной Монако.

Алькарас отказался от защиты титула после триумфа на Australian Open

Отметим, что Казахстан подойдет к этой встрече в оптимальном составе. В заявку включены все ведущие теннисисты страны: Александр Бублик (10 ATP), Александр Шевченко (97 ATP), Тимофей Скатов (183 ATP), Бейбит Жукаев (261 ATP), Дмитрий Попко (222 ATP), а также Денис Евсеев.

С точки зрения рейтингов сборных Казахстан подходит к матчу в статусе фаворита. Национальная команда занимает 31-е место в мировом командном рейтинге Davis Cup Nations Ranking, тогда как Монако располагается на 44-й позиции.

Соперники уже приехали в Астану так же не в ослабленном составе. За команду Монако заявлены Валентин Вашеро (31 ATP), один из сильнейших парных игроков мира Хьюго Нис (18 ATP в парном разряде), Ромен Арнеодо (44 ATP в парах), а также Бенжамен Баллере и Леонардо Любичич.

Рыбакина уделала Соболенко и возглавила чемпионскую гонку WTA

Напомним, что матчи пройдут в Астане 6 и 7 февраля в национальном теннисном центре Beeline Arena в рамках первой мировой группы Кубка Дэвиса.