Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Александр Бублик обыграл Вашека Поспишила и принес победу мужской сборной Казахстана над Канадой в группе Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. А благодаря этой победе Казахстан занял первое место в группе В и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча, продолжавшаяся час и 23 минуты, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Стоит отметить, что Бублик является 36-й ракеткой мира, Поспишил занимает 133-е место в рейтинге ATP.

Напомним, ранее Михаил Кукушкин обыграл Брейдена Шнура со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5. В итоге Казахстан выиграл противостояние у Канады, но еще состоится парный матч между командами, в котором должны сыграть Андрей Голубев и Александр Недовесов против Вашека Поспишила и Брейдена Шнура.

В стартовом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Кукушкин свой матч проиграл, а победы одержали Бублик и пара Голубев - Недовесов. При этом Швеция в своем первом матче обыграла Канаду со счетом 3:0. Канада является финалистом предыдущего розыгрыша Кубка Дэвиса.

В четвертьфинале сборная Казахстана сыграет с одной из двух команд, которые выйдут в плей-офф со вторых мест.

Добавим, что Казахстан ранее пять раз выходил в 1/4 финала (2011, 2013, 2014, 2015, 2018), но это было в рамках старого формата розыгрыша. В новом формате, который с 2019 года называется World Cup of Tennis Finals, играют 18 команд, разделенных на шесть групп. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп и два лучших вторых места. В прошлом розыгрыше казахстанские теннисисты не смогли выйти из группы.