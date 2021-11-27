Казахстан победил Швецию в первом матче группы Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана одержала победу в стартовом матче группового этапа Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы В в Мадриде (Испания) команда сегодня, 27 ноября, встречалась со Швецией и была сильнее с общим счетом 2:1.

Сначала в одиночном разряде поражение от Элиаса Имера потерпел Михаил Кукушкин. Затем сравнял счет в противостоянии Александр Бублик, который победил Микаэля Имера.

Решающей стала партия в парном разряде. И тут казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов уверенно переиграли Андре Горанссона и Роберта Линдстедта - 6:3, 6:3.

Теперь 28 ноября сборная Казахстана проведет матч против Канады.

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.