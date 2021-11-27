Казахстан стартовал с поражения в Кубке Дэвиса

В Мадриде (Испания) начался розыгрыш группового этапа Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан в стартовом матче группы В встречается со сборной Швеции. Первым на корт вышел Михаил Кукушкин, соперником которого стал Элиас Имер.

Казахстанец уступил в первом сете со счетом 3:6 и во втором проиграл на тай-брейке 6:7 (4:7).

Следующим на корт выйдет Александр Бублик, который сыграет с Микаэлем Имером.

Напомним, что 28 ноября сборная Казахстана проведет матч против Канады.

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.