Главный тренер "Кайрата" подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка Казахстана против "Атырау", сообщает пресс-служба алматинцев.

"Кайрат" одержал победу со счетом 3:2. Алматинцы в этом матче с 12-й минуты играли в меньшинстве после удаления Данила Устименко.

"В первую очередь хотел бы поздравить всех болельщиков футбольного клуба "Кайрат" с победой, которая очень важна для команды. Мы попали в очень тяжелую группу, в которой все команды рассчитывают на выход в плей-офф. Именно поэтому для нас важна каждая игра.

Также хотел бы поблагодарить игроков. Сегодняшняя победа - это полностью их заслуга. Они были единым целым, проявили мужской характер и поэтому добились волевой победы. Я горжусь тем, что работаю с этой командой.

Относительно неназначенного пенальти в ворота соперника, мне хотелось бы понять логику и обратиться к людям, которые принимают решения. На моей памяти у нас в федерации были экспертно-судейские комиссии, которые разъясняли судейские эпизоды, непонятные для общественности. Сейчас я хотел бы понять, почему в данном эпизоде не был назначен пенальти в ворота "Атырау" и чем этот эпизод отличается от пенальти, которые ставили в наши ворота в матчах с "Тураном" и "Ордабасы". Мы просто хотим понимать, почему судьи принимают те или иные решения. А если брать в расчет наличие ВАР, вопросов становится еще больше", - заявил специалист.

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