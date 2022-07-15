"Кайрат" в меньшинстве одержал волевую победу в матче Кубка Казахстана

"Кайрат" в матче второго тура групповой стадии Кубка Казахстана одержал выездную победу над "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч завершился со счетом 3:2. На 12-й минуте встречи алматинцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Данила Устименко. Спустя три минуты "Атырау" после гола Матеуса Бисси открыл счет.
На 19-й минуте Андрей Ульшин забил ответный гол. По конец первого тайма Адилет Садыбеков вывел алматинцев вперед.
На 57-й минуте Виктор Васин забил третий мяч "Кайрата". На 83-й минуте Бисси оформил дубль - 2:3.
"Кайрат" набрал шесть очков и лидирует в группе A. У "Атырау" три балла. "Аксу" и "Ордабасы" еще не набрали очков.
В третьем туре алматинцы примут "Аксу". Матч состоится 24 июля.
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