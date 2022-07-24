Участник еврокубков проиграл в Кубке Казахстана после отмены двух голов

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Тур 3
Акжайык - Кызыл-Жар 1:0

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Уральский "Акжайык" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уральске и закончилась 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Тома Табатадзе.

При этом "Кызыл-Жар" забил за пять минут до завершения основного времени - отличился Тимур Мульдинов, но взятие ворот было отменено. Также петропавловцы забили уже в компенсированное время, но гол снова отменили.

После этой игры "Акжайык" набрал шесть очков и стал вторым в группе. В активе "Кызыл-Жара" остался один балл.

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Метки:
Кызыл-Жар СК Акжайык ФК Кубок РК по футболу

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