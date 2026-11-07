Главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин сделал заявление о роли лучшего бомбардира команды и всего чемпионата Бьорна Йонсена. Он отметил, что ему не важно, кто именно забивает голы, сообщают Vesti.kz.

"Бьорн забивал "Кайсару", и в других матчах. И важные голы, и менее важные. Бьорн - часть нашей команды. Мы не играем исключительно на него. Бьорн - это только часть механизма, поэтому намного важнее, чтобы завтра "Ордабасы" показал высокий уровень игры.

Я буду рад, если Амир, допустим, хет-трик оформит, а не Бьорн. Мне абсолютно не важно, кто забивает, мне главное, чтобы команда выигрывала и показывала хороший футбол", - сказал Мартин на пресс-конференции перед финалом Кубка Казахстана.