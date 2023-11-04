Transfermarkt отреагировал миллионами на победу "Тобола" над "Ордабасы"

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Сегодня 19:01
©ФК "Ордабасы"

"Тобол" стал обладателем Кубка Казахстана по футболу, обыграв в финале "Ордабасы". Встреча, прошедшая на "Астана Арене", завершилась со счетом 1:0 - победный гол в активе Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

Портал Transfermarkt иллюстрацией отметил, что "Ордабасы" с общей стоимостью состава в 12 миллионов евро уступил "Тоболу", обладающему составом на 6 миллионов евро.

©Transfermarkt Official

Несмотря на поражение, шымкентский клуб в следующем сезоне сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, а костанайская команда, благодаря завоеванному Кубку страны, будет представлена в первом отборочном раунде Лиги Европы.

Со всеми участниками еврокубков сезона-2024/2025 от Казахстана можно ознакомиться здесь.

Метки:
Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК Кубок РК по футболу

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