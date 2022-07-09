"Тобол" крупно проиграл перед Лигой чемпионов, а "Актобе" пропустил камбэк

©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Вчера 22:58
Кубок Казахстана по футболу
Тур 1
Тараз - Тобол 6:1

Голы: Караман, 14 (1:0) ; Куантаев, 17 (2:0) ; Алекс Жуниор, 57 (3:0) ; Жаксылыков, 60 (3:1) ; Гадрани, 77 (4:1) ; Шахметов, 82 (5:1) ; Байтана, 87 (6:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Футбольный клуб "Тобол" крупно проиграл на старте Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Действующий чемпион Казахстана уступил в Таразе, где был обыгран конкурентом по турниру со счетом 6:1.

"Тобол" отправился на выезд смешанным составом, ведь 13 июля клуб из Костаная сыграет ответный матч Лиги чемпионов в Венгрии с "Ференцварошем". Первый матч завершился вничью.

В параллельном матче группы С "Мактаарал" на своем поле одержал волевую победу над "Актобе" (3:2) и вместе с "Таразом" возглавил квартет.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тобол ФК Тараз ФК Кубок РК по футболу Актобе ФК Мактаарал ФК

Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
0
Вчера 22:58
© 2008 - 2022 ТОО «EML»