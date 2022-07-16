"Тараз" забил десять голов в двух матчах Кубка Казахстана

"Тараз" обыграл в домашнем матче "Махтаарал" в Кубке Казахстана с шестью забитыми голами, передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором туре турнира "Тараз" победил конкурентов со счетом 4:2, забив за два игровых дня десять мячей (10:3).

За "Тараз" забили Абылайхан Жумабек, Лука Гадрани, Адилет Кенесбек и Динмухамед Караман.

Гостевые голы на счету Ерсултана Калдыбекова (автогол) и Рамазана Каримова.

Победа вывела "Тараз" в лидеры группы С (шесть очков), а у "Махтаарала" и "Тобола" по три балла.

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