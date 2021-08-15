Скандал в Кубке Казахстана: Футболисты устроили перепалку с судьями и получили красные карточки

Скандалом закончился матч группового этапа Кубка Казахстана по футболу между "Таразом" и "Махтааралом". Как сообщает Meta-ratings.kz, в концовке игры были удалены два игрока гостевой команды.

"Уже в компенсированное время началась словесная перепалка между защитником "Махтаарала" Мейиржаном Камбилом и ассистентом главного арбитра Сергеем Калачевым из Атырау.

По словам очевидцев, именно Калачев первым допустил нецензурную брань. Камбил сначала получил предупреждение, затем в грубой форме ответил судье, за что был удален перед финальным свистком.

Следом разбираться с судьями направился Едиге Оралбай и уже по окончании матча увидел перед собой красную карточку от Булата Карлибаева из Уральска", - пишет источник.

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Казахстана. Есть две пары

Добавим, что "Тараз" сыграл вничью с "Махтааралом" и с 10 очками вышел в четвертьфинал турнира. Первое место в группе занял "Тобол" (12).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!