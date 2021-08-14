"Шахтер" победил "Ордабасы" и досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
14 августа 20:54
Кубок Казахстана по футболу
Тур 5
Шахтер - Ордабасы 3:2

Голы: Назымханов, 12 (1:0) ; Таттыбаев, 38 (2:0) ; Таттыбаев, 45 (3:0) ; Симчевич, 56 (3:1) ; Граф, 90 (3:2)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Шахтер" одержал домашнюю победу над "Ордабасы" в матче пятого тура группы А Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу горняков. На 11-й минуте команду вывел вперед Абылайхан Назымханов. А на 37-й и 45-й дубль оформил Айдос Таттыбаев.

Ведя с комфортным преимуществом в три мяча, "Шахтер" тем не менее почти позволил сопернику сравнять и заставил болельщиков понервничать. Сначала за шымкентцев забил Александр Симчевич на 56-й минуте, а затем на 90-й минуте Иван Граф забил автогол. 

Набрав в пяти матчах 12 очков, "Шахтер" стал недосягаем для соперников на первом месте квартета за тур до окончания розыгрыша в своей группе. Обладатель второй путевки в четвертьфинал Кубка пока не определен. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Шахтер ФК Ордабасы ФК Кубок РК по футболу


Показать комментарии
Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
1
14 августа 20:54
© 2008 - 2021 ТОО «EML»