"Шахтер" обыграл "Тараз" и вышел в полуфинал Кубка Казахстана по футболу

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Сегодня 17:52
Кубок Казахстана по футболу
1/4 финала
Шахтер - Тараз 3:1

Голы: Атанаскоски, 27 (1:0) ; Сулей, 39 (1:1) ; Тошев, 60 (2:1) ; Таттыбаев, 90 (3:1)

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Карагандинский "Шахтер" обыграл "Тараз" в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Давид Атанаскоски (27-я минута), Мартин Тошев (60-я) и Айдос Таттыбаев (91-я), а у гостей отличился Алишер Сулей (39-я). Первая игра в Таразе завершилась вничью - 0:0.

За выход в финал "Шахтер" сыграет с костанайским "Тоболом". Первые матчи состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.

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Сегодня 17:52
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