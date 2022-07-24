Костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Мактаарала" в третьем туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 1:4.

Гости уже к 35-й минуте вели с преимуществом в два гола. Отличились Руслан Юденков (13-я) и Бекнур Рыскул (35-я).

На 36-й минуте "Тобол" усилиями Бекзата Ермекбаева один мяч отыграл.

Однако после перерыва Рамазан Каримов (49-я) восстановил преимущество в два мяча.

Точку в матче на 86-й минуте поставил Галымжан Кенжебек.

После этой игры "Мактаарал" набрал шесть очков и поднялся на второе место в группе. У "Тобола" осталось три балла.

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