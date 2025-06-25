Сегодня, 25 июня, состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В 18:00 в Петропавловске "Кызылжар" примет шымкентский "Ордабасы", а в 20:00 в Костанае начнется встреча между "Тоболом" и столичным "Женисом".

Статистика очных противостояний:

"Кызылжар" и "Ордабасы" встречались 39 раз. На счету петропавловцев 17 побед, восемь ничьих и 14 поражений. Разница мячей - 47:29 в пользу "Кызылжара".

"Тобол" и "Женис" провели между собой 38 матчей. Костанайцы одержали 13 побед, десять раз сыграли вничью и уступили в 15 случаях с разницей мячей 49:58.

Обе встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport, а также на его официальном сайте.

Ответные полуфинальные матчи запланированы на 30 августа.