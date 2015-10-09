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Кубок Казахстана
Сегодня 09:57
 

Прямая трансляция полуфинала Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Алтай"

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Прямая трансляция полуфинала Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Алтай" ©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 15 июля, пройдёт первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и устькаменогорским "Алтаем", передают Vesti.kz.

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Сегодня, 15 июля, пройдёт первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и устькаменогорским "Алтаем", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Шымкенте, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

На пути к полуфиналу "Ордабасы" прошёл "Академию Онтустик" (4:2), "Каспий" (3:0), "Жетысу" (1:0).

"Алтай", в свою очередь, обыграл "Желаев Нан" (2:0), "Улытау" (4:3), "Актобе" (1:1, 4:3 по пенальти).

Ответный матч состоится 19 августа в Усть-Каменогорске.

В другом полуфинале сойдутся "Кайсар" - "Женис", игры запланированы на 29 июля и 19 августа.

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Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Алтай УК
Алтай УК
(Усть-Каменогорск)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Алтай УК
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