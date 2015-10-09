Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок Казахстана
Вчера 08:15
 

Прямая трансляция матчей Кубка Казахстана с участием "Кайрата" и "Елимая"

  Комментарии (5)

Поделиться
Прямая трансляция матчей Кубка Казахстана с участием "Кайрата" и "Елимая" ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу, с этой стадии в турнире принимают участие команды Премьер-лиги, передают Vesti.kz

Поделиться
5

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу, с этой стадии в турнире принимают участие команды Премьер-лиги, передают Vesti.kz

Продолжение
Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана
Вчера 17:00  
Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана
Вчера 18:08  
Два пенальти и гол Сатпаева. "Кайрат" учинил разгром в Кубке Казахстана
Вчера 18:57  
Легионеры решили исход матча "Туран" - "Атырау" в Кубке Казахстана
Вчера 20:55  

В 15:00 стартует матч "Улытау" – "Елимай". В прямом эфире его будет транслировать телеканал Sport +. 

Следом, в 16:00 начнется игру между "Кызылжаром" и "Кайсаром". Эту встречу можно будет посмотреть на ютуб-канале KFF LEAGUE. 

В 17:00 в Алматы состоится противостояние между "Кайратом" и "Каспием". Данный матч покажет телеканал Qazsport. 

В 19:00 начнется игра между "Тураном" и "Атырау". Эта встреча также будет доступна в эфире Qazsport. 

Напомним, что действующим обладателем Кубка Казахстана является "Актобе".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   1/8 финала, мужчины
Вчера 15:00   •   закончен
Улытау
Улытау
(Жезказган)
0:3
Елимай
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Улытау

8%

Ничья

8%

Елимай

83%

Проголосовало 12 человек
КПЛ КПЛ 2025 Футбол Кайрат ФК Каспий ФК Улытау ФК Елимай ФК Кызыл-Жар СК Кайсар ФК

Реклама

Живи спортом!