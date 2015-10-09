Прямая трансляция матчей Кубка Казахстана с участием "Кайрата" и "Елимая"

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу, с этой стадии в турнире принимают участие команды Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

В 15:00 стартует матч "Улытау" – "Елимай". В прямом эфире его будет транслировать телеканал Sport +.

Следом, в 16:00 начнется игру между "Кызылжаром" и "Кайсаром". Эту встречу можно будет посмотреть на ютуб-канале KFF LEAGUE.

В 17:00 в Алматы состоится противостояние между "Кайратом" и "Каспием". Данный матч покажет телеканал Qazsport.

В 19:00 начнется игра между "Тураном" и "Атырау". Эта встреча также будет доступна в эфире Qazsport.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Казахстана является "Актобе".