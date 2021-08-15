Сегодня, 15 августа, пройдут три матча шестого тура Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Актобе" - "Астана" (начало - в 18:00 по времени Нур-Султана), "Каспий" - "Кайрат" (20:00) и "Атырау" - "Тобол" (20:00).

Игры в прямом эфире покажет PFLK.TV.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в других играх шестого тура "Жетысу" обыграл "Туран" (1:0), "Тараз" и "Махтаарал" сыграли вничью (1:1), а "Кайсар" разгромил "Акжайык" (3:0).

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