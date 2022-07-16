Сегодня, 16 июля, пройдут три матча группового этапа Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе B "Кызыл-Жар" и "Кайсар" проведут встречу в Петропавловске.

В квартете C состоятся матчи "Тобол" - "Актобе" и "Тараз" - "Махтаарал".

Матч "Кызыл-Жар" - "Кайсар" начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Трансляция пройдет на PFLK TV.

Две остальные встречи также будут показаны на PFLK TV.

Матч "Тобол" - "Актобе" начнется в 19:00.

"Тараз" - "Махтаарал" начнется в 21:00.

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