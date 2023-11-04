Сегодня, 4 ноября, пройдет финальный матч Кубка Казахстана-2023 в котором сыграют "Ордабасы" и "Тобол", передают Vesti.kz.

Игра между "Ордабасы" и "Тоболом" пройдет на стадионе "Астана Арена", начало встречи - 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале Qazsport.

Отметим, что "Ордабасы" ранее стал чемпионом Казахстана и в случае победы может оформить "золотой дубль". "Тобол" в свою очередь финишировал в КПЛ на восьмом месте, поэтому костанайцам важно победить, дабы квалифицироваться в еврокубки.