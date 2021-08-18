"Ордабасы" забил семь мячей в последнем матче Кубка Казахстана

"Ордабасы" разгромил СДЮСШОР №8 в шестом туре группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Но данная победа уже никак не могла повлиять на расклад в группе, так как еще до этой игры южане потеряли шансы на выход в четвертьфинал. В квартете А "Ордабасы" финишировал на третьем месте, тогда как СДЮСШОР №8 стал последним, потерпев шесть поражений подряд. Дальше прошли "Кызыл-Жар" и "Шахтер".

Ранее определились все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу. Подробности приведены по этой ссылке.

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