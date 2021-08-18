"Ордабасы" забил семь мячей в последнем матче Кубка Казахстана

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Вчера 21:53
Кубок Казахстана по футболу
Тур 6
Ордабасы - СДЮСШОР № 8 НС 7:1

Голы: Аширбай, 3 (1:0) ; Турсынбай, 55 (2:0) ; Тажибай, 58 (3:0) ; Хижниченко, 62 (4:0) ; Хаджиев, 73 (5:0) ; Ваганов, 77 (6:0) ; Тулеев, 82 (6:1) ; Жарылкасын, 85 (7:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Ордабасы" разгромил СДЮСШОР №8 в шестом туре группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Но данная победа уже никак не могла повлиять на расклад в группе, так как еще до этой игры южане потеряли шансы на выход в четвертьфинал. В квартете А "Ордабасы" финишировал на третьем месте, тогда как СДЮСШОР №8 стал последним, потерпев шесть поражений подряд. Дальше прошли "Кызыл-Жар" и "Шахтер".

Ранее определились все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу. Подробности приведены по этой ссылке.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Кубок РК по футболу Ордабасы ФК


Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
0
Вчера 21:53
© 2008 - 2021 ТОО «EML»