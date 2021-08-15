Определилась первая четвертьфинальная пара Кубка Казахстана

Определилась первая пара 1/4 финала розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, за путевку в полуфинал турнира поборются "Астана" и "Каспий". Первый матч команды проведут 21-22 августа, а ответный - 22 сентября.

Напомним, на групповом этапе "Астана" набрала 11 очков и заняла первое место в квартете С. Вместе со столичным клубом в 1/4 финала вышел "Кайсар" (11).

"Каспий" (13) же досрочно занял первое место в группе D и обеспечил себе место в четвертьфинале.

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