Кубок Казахстана
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Неожиданным счетом завершился матч за финал Кубка Казахстана

©ФК "Ордабасы"

В первом полуфинальном матче Кубка Казахстана петропавловский "Кызылжар" принимал на своем поле шымкентский "Ордабасы". Встреча, проходившая в напряженной борьбе, завершилась без забитых мячей - 0:0, сообщают Vesti.kz.

Обе команды показали осторожный футбол, сосредоточившись на обороне и минимизируя риски. По итогам матча статистика ударов выглядела почти равной: хозяева нанесли пять ударов (два в створ), гости - шесть ударов (также два в створ).

"Ордабасы" владел мячом чаще (60 на 40 по процентам), но не сумел преобразовать это преимущество в голы.

Судьба путевки в финал решится в ответной встрече, которая состоится 30 августа на стадионе "Ордабасы" в Шымкенте.


Четыре клуба претендуют на Кубок Казахстана: что нужно знать о полуфиналах и главной награде?

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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