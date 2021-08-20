Матч Кубка Казахстана "Тараз" - "Шахтер" перенесен на 22 сентября. Об этом сообщается в Instagram соперника карагандинцев.

"В связи с участием футбольных клубов "Кайрат" и "Шахтер" в стадии плей-офф квалификации международного клубного турнира "Лига Конференций УЕФА" и сложившимся плотным графиком, осложненным дальними перелетами в Израиль, матч "Тараз" - "Шахтер" состоится 22 сентября.

Просим обратить внимание, что последующие даты проведения матчей OLIMPBET-Кубка могут меняться в зависимости от обстоятельств и подлежат дополнительному обсуждению по ситуации.

Таким образом, ближайший матч "Тараза" в рамках кубка страны с "Шахтером" перенесен на 22 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне "Шахтер" за две минуты упустил победу над "Маккаби" в домашнем матче раунда плей-офф Лиги конференций. Ответная игра состоится в Израиле 26 августа.

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