Четвертьфинальный матч Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу "Кайрат" - "Кайсар" перенесен на более поздний срок, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

"В связи с участием футбольных клубов "Кайрат" и "Шахтер" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций и сложившимся плотным графиком, осложненным дальними перелетами в Люксембург и Израиль, первые матчи в парах "Кайрат" - "Кайсар" и "Тараз" - "Шахтер" состоятся 22 сентября, планируемая дата ответных матчей - 27 октября", - говорится в сообщении алматинского клуба.

Все пары 1/4 финала выглядят так:

"Астана" (С1) - "Каспий" (Д1).

"Кайрат" (Д2) - "Кайсар" (С2).

"Тараз" (В2) - "Шахтер" (А2).

"Кызыл-Жар" (А1) - "Тобол" (В1).

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