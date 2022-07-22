Лидер КПЛ набрал первые очки в Кубке Казахстана

"Тараз" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в Кубке Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч третьего тура группового раунда завершился со счетом 0:0. Этот результат принес первые очки "Актобе", который стартовал в турнире с двух поражений.

Что касается "Тараза", то хозяева поля, напротив, выиграли первые две игры, а после ничьи с "Актобе" набрали семь очков в группе С.

Отметим, что "Актобе" лидирует в КПЛ-2022, набрав 29 очков, а "Тараз" с 23 баллами идет на пятом месте.

Добавим, ранее "Ордабасы" обыграл "Атырау" и догнал по очкам лидирующий в группе А "Кайрат".

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