"Ордабасы" за две минуты вернулся в зону плей-офф Кубка Казахстана

"Ордабасы" на своем поле обыграл "Атырау" в Кубке Казахстана и вышел в зону плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Этот результат позволил "Ордабасы" набрать шесть очков и догнать "Кайрат" (у конкурентов из Алматы на одну игру меньше) в группе А.

Счет в игре на 43-й минуте встречи открыл Луис Энрике Гедеш, а через две минуты Эльхан Астанов удвоил разницу.

Во втором тайме Максим Федин и Муроджон Халматов довели счет до разгромного, оставив "Атырау" с тремя набранными баллами после первого круга группового раунда.

Без очков в турнире остается "Аксу", а их гостевая игра с "Кайратом" состоится 24 июля.

Добавим, что в четвертьфинал Кубка Казахстана проходят по две лучшие команды в каждой из четырех групп.

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