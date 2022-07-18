Казахстанский "Лестер"? Сможет ли "Ордабасы" претендовать на титул КПЛ

Зимой "Ордабасы" был на грани выживания, неделю назад у клуба был трансферный бан, но все это не мешает шымкентцам активно действовать на рынке и находиться в числе лидеров чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz оценивает селекционную политику команды Александра Седнева и прогнозирует их будущее на вторую часть сезона.

К июлю "Ордабасы" подошел в статусе третьей команды лиги, имея один из самых молодых составов, раскрывшегося воспитанника Эльхана Астанова и с трансферным баном. Позже запрет на регистрацию игроков сняли, и шымкентцы начали действовать.

Пришли два фланговых вингера, которые еще не так давно подавали большие надежды - Акмаль Бахтияров и Максим Федин. Мы знаем множество примеров, когда под руководством Седнева перезапускали свои карьеры казахстанские игроки, и в случае с этими новичками потребуется именно такой процесс. Учитывая, что оба последние несколько лет не впечатляют продуктивностью, их потенциальный взлет в Шымкенте будет сродни чуду.

Также "Ордабасы" укрепил линию обороны сербом Домиником Дингой. Тройка Абдумажитов - Султанов - Турсынбай выглядела неплохо в первом круге, но конкуренция была необходима. Тем более, в команде не заиграл украинец Евгений Чаговец, и фактически Динга пришел вместо него.

Но, пожалуй, самым интересным приобретением "Ордабасы" стал игрок сборной Узбекистана Шохбоз Умаров. Молодой атакующий полузащитник выбил 6+8 по голам и ассистам в 27 матчах за БАТЭ в прошлом году. Очень яркий футболист, но при этом, судя по всему, с характером. В этом году Умаров полностью пропустил первую часть сезона из-за конфликта в БАТЭ.

Но в потенциале связка Умаров - Астанов - Ньюадзи предстает одной из самых креативных и опасных во всей лиге.

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов, несмотря на постепенное оздоровление клуба и хороший темп по результатам, пока осторожен в оценках будущего и говорит о том, что прежде всего необходимо закрыть все долги.

Безусловно, присутствие "Ордабасы" даже в тройке лидеров - это уже успех, но абсолютно потрясающим будет сценарий, если команда поборется за титул. Все прошедшие годы шымкентцы много и зачастую неэффективно вкладывали в команду, напичканную возрастными легионерами, а теперь их может перекрыть молодой коллектив с бюджетом, в разы уступающим прежним сезонам. Это ли не доказательство того, что многое решает спортивный менеджмент, работа тренера и настоящая мотивация игроков, а не просто деньги.

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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