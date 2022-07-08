"Кайсар" победил "Акжайык" и набрал первые очки в Кубке Казахстана

Кызылординский "Кайсар" в матче первого тура групповой стадии Кубка Казахстана нанес поражение "Акжайыку", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:0. "Волки" обеспечили себе победу на 84-й минуте благодаря голу Адама Диалло, забитого с пенальти.

На 86-й минуте "Акжайык" остался вдесятером после удаления капитана Сергея Шустикова.

Кызылординцы возглавили группу B. 10 июля два других участника квартета "Каспий" и "Кызыл-Жар" сыграют в Актау.

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