"Кайрат" вышел в лидеры Кубка Казахстана после победы над "Ордабасы"

"Кайрат" выиграл у "Ордабасы" в стартовом матче Кубка Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Алматы завершился со счетом 2:0. Счет на 16-й минуте открыл Жоао Пауло, а во втором тайме Адилет Садыбеков увеличил разницу в счете (48).

Добавим, что ранее в группе А был сыгран еще один матч: "Атырау" в гостях обыграл "Аксу". Таким образом, после стартовых матчей у "Кайрата" и "Атырау" по три очка - клубы делят первые позиции в квартете.

Сегодня, 9 июля, в турнире будут сыграны еще два матча. С положением команд можно ознакомиться здесь.

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