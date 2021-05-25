"Кайрат" и "Астана" попали в "группы смерти". Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана-2021 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что впервые турнир пройдет в новом формате. В групповом этапе примут участие 16 клубов. К 14 командам премьер-лиги присоединились два представителя из числа клубов первой и второй лиг - СДЮСШОР №8 и "Мактаарал".

16 участников по итогам жеребьевки были разделены на четыре группы. Каждая команда сыграет по шесть матчей. В следующий этап выйдут восемь команд, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Группа "А": "Шахтер", "Ордабасы", "Кызыл-Жар", СДЮСШОР №8.

Группа "B": "Тобол", "Тараз", "Атырау", "Мактаарал".

Группа "C": "Астана", "Кайсар", "Актобе", "Акжайык".

Группа "D": "Кайрат", "Жетысу", "Каспий", "Туран".

Также прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Казахстана. На этой стадии турнира команды определят победителя по итогам двухматчевого противостояния.

Второе место группы B - второе место группы А.

Второе место группы D - второе место группы С.

Победитель группы С - победитель группы D.

Победитель группы А - победитель группы B.

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