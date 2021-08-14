"Жетысу" обыграл "Туран" и принес "Кайрату" шанс на выход в четвертьфинал Кубка Казахстана

В Талдыкоргане состоялся матч шестого тура группового этапа Кубка Казахстана, в котором местный "Жетысу" принимал "Туран" из Туркестана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 81-й минуте стал нападающий Алексей Михайлов.

Для команд это был последний матч на данном этапе турнира. При этом победа гарантировала бы "Турану" второе место в группе D после "Каспия" и выход вместе с ним в четвертьфинал.

Теперь же нужно ждать результата матча актауского клуба с "Кайратом", который состоится завтра, 15 августа, в Алматы.

С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.

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