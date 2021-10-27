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Интрига в Караганде и самый титулованный клуб против обладателя трофея. Превью к ответным матчам 1/4 финала Кубка Казахстана

Интрига в Караганде и самый титулованный клуб против обладателя трофея. Превью к ответным матчам 1/4 финала Кубка Казахстана
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

Сегодня по итогам ответных матчей 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу определятся два оставшихся соискателя на трофей. Корреспондент Vesti.kz в превью к этим играм подробно рассказывает обо всем.

Футбол. Кубок Казахстана. 1/4 финала

"Шахтер" - "Тараз" (первый матч 0:0)

Карагандинцы, вероятно, сделали ставку на Кубок, сыграв в матче 25-го тура КПЛ-2021 против "Тобола" резервным составом. Наставник "горняков" Магомед Адиев, объясняя такой шаг, сослался на проблемы с логистикой. Данное решение вызвало негативную реакцию у некоторых экспертов, "Шахтер" практически без борьбы уступил "Тоболу" (1:4), который, благодаря поражению "Астаны" от "Кайрата" (0:1), вышел на первое место.

Теперь, после такого выезда в Костанай, внимание на "горняков" будет еще больше. Неудача в матче с "Таразом" наверняка вызовет негативный отзыв извне. В первом поединке жамбыльцы и карагандинцы разошлись нулевой ничьей. В КПЛ-2021 соперники обменялись победами. Причем "Тараз" на своем поле выиграл разгромно - 4:0, а "Шахтер" одолел соперника скромнее - 1:0.

Накануне главный тренер южан Вардан Минасян подал в отставку.

Интересно, что в случае выхода в полуфинал "Шахтер" будет встречаться с "Тоболом". Это придает дополнительную подоплеку сегодняшнему кубковому матчу. В своей истории "горняки" и "Тараз" по одному разу выигрывали трофей.

Встреча в Караганде начнется в 16:00.

"Кайсар" - "Кайрат" (первый матч 0:3)

"Кайрат" в первом матче уверенно разобрался с кызылординцами - 3:0. В нынешнем, мягко говоря, разном состоянии соперников с трудом верится, что "волки", которые являются действующими обладателями Кубка Казахстана, сумеют создать проблемы "желто-черным".

Это дополняет тот факт, что "Кайрат" в КПЛ-2021 еще при Алексее Шпилевском дважды с сухим счетом обыграл "Кайсар" - 3:0 на выезде и 1:0 на своем поле. Кызылординцы наряду с "Жетысу" стали неудачниками КПЛ, и удачное выступление в Кубке будет для них хорошей возможностью на позитивной ноте завершить сезон, но, учитывая силу и дисциплинированность "желто-черных", повторимся в том, что "Кайсар" не сумеет пройти своего соперника.

Вероятно, в предстоящем матче алматинцы постараются обойтись малой кровью. "Кайрат", девять раз побеждавший в Кубке Казахстана (самый титулованный клуб), в случае выхода в полуфинал сыграет с "Астаной". Болельщики в концовке сезона, безусловно, будут ждать очередную, громкую вывеску.

Встреча начнется в 19:00.

Матчи 1/2 финала пройдут 6-7 и 20 ноября. Финал состоится 28 ноября.

Фото: ФК "Шахтер"© (1), ФК "Кайрат"© (2)

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Метки:
Кубок РК по футболу КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Тараз ФК Шахтер ФК Астана ФК Шпилевский Алексей

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