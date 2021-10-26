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"Тихонов не имеет авторитета среди игроков". Эксперт - о демарше "Астаны", неспортивном решении "Шахтера" и ошибках Шпилевского

"Тихонов не имеет авторитета среди игроков". Эксперт - о демарше "Астаны", неспортивном решении "Шахтера" и ошибках Шпилевского
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Минувший тур Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу с высокой долей вероятности определил чемпиона этого сезона. Корреспондент Vesti.kz поговорил с заслуженным тренером РК Павлом Черепановым о скандальном уходе игроков "Астаны" с поля в матче с "Кайратом", работе арбитра Игоря Чеснокова и решении "Шахтера" выставить резерв в игре с "Тоболом"

- Павел Петрович, к сожалению, главным событием матча "Кайрат" - "Астана" стал уход с поля игроков столичного клуба, как вы оцениваете эту ситуацию? 

- Тихонов сказал после матча, что решение уйти с поля принимали игроки. О чем это говорит? Лишь об одном - тренер не имеет авторитета среди игроков. Тихонов, наоборот, должен был рявкнуть на них, остановить, а он говорит, что поддержал футболистов. Значит, в коллективе рулят игроки - они принимают самые важные решения. Шла 43-я минута матча, и все можно было исправить, но тренер проиграл ситуацию и всю игру.

- Как вы думаете, кто в итоге вернул игроков "Астаны" на поле? Руководство? 

- Думаю, на матче присутствовали все руководители "Астаны". Скорее всего, кто-то из них сказал команде, что это безумие, и заставил футболистов продолжить матч. Если бы они не вышли на поле – это скандал и технарь - 0:3. Но факт в том, что во втором тайме команды "Астана" на поле уже не было.

- Решение уйти с поля игроки "Астаны", вероятно, приняли в знак протеста по поводу судейства. По вашему мнению, главный арбитр Игорь Чесноков отработал нормально или нет? 

- Моя оценка судейства положительная. Чесноков проводил последний матч в карьере, и он не мог завершить свою работу так, чтобы его потом всегда вспоминали недобрым словом. Момент единоборства Барсегяна и Оганесяна? Да, было столкновение, но откровенной грубости я не увидел. Из-за этого уходить с поля – глупость и безответственность. 

- Тихонов после матча сказал, что встречались две лучшие команды чемпионата и как бы намекнул, что лидерство "Тобола" вызывает вопросы. Как вы думаете, "Кайрат" и "Астана" действительно две лучшие команды сезона?

- В Казахстане три лучшие команды и "Тобол" в том числе! В команде семь сборников, на долю которых выпала огромная нагрузка. Если взять важный фактор подготовки, психологию, то в этой тройке "Астана", учитывая поступок в прошедшем матче, лучшей не является. 

- При этом "Тобол" играл параллельный матч против дублеров "Шахтера"...

- Обескуражен и возмущен этой ситуацией. В целом у нас система соревнований такова, что случаются такие казусы, когда происходит откровенное пренебрежение к честной спортивной борьбе. Тренер "Шахтера" Адиев еще до игры сказал, что повезет резервный состав, зная, какое значение имеет результат матча в Костанае!

Четыре года назад предлагался проект системы соревнований, в котором каждый матч имел важное значение, от первого тура до последнего. Почему? Проигрывать никому не было бы выгодно. Выезд "Шахтера", резервом в Костанай, черное пятно нашего чемпионата. 

Почему сейчас все пристегиваются ремнями? Не пристегиваться не выгодно, нужно платить штраф. Может быть, пригласить в Федерацию ГАИшников? Они заставили всех уважать правила дорожного движения. Может быть, придумают такое, что все будут соблюдать правила честной спортивной борьбы.

- То есть матч "Тобол" - "Шахтер" дискредитирует всю лигу? 

- Да! Авторитета этот случай нашему футболу не добавляет. Но не это главное.  Может ли этот случай быть примером для воспитания успешных, хорошо подготовленных, во всех отношениях, футболистов? Хотелось бы ответ услышать от Адиева.

- Возвращаюсь к матчу в Алматы. Можно сказать, что тактически Бердыев легко разобрался с Тихоновым? 

- Тут стоит обратить внимание, как латерали Вороговский и Оганесян активно участвовали в атаке, но при этом, насколько дисциплинированно и быстро возвращались в оборону. Они и все остальные игроки "Кайрата" четко соблюдали структуру игры. Бердыев добился того, чего хотел. Эта игра дала повод для оптимизма за результат в ближайших матчах, в том числе на международной арене. 

- Вы сказали про то, как закрыли Барсегяна и Томасова, то есть "Астана" снова показала, как очень зависит от этих двух футболистов и командной игры у них, по сути, нет?

- Командная игра, как в обороне, так и в атаке, не является сильной стороной команды. Индивидуальное мастерство Томасова и Барсегяна определяло результат большинства матчей "Астаны" - это факт. Как только их закрывают, возникают проблемы. Здесь можно привести пример кубковых игр в Актобе и Актау.  Ну и плюс психология - во втором тайме с "Кайратом" игроки "Астаны" не вышли бороться, грызть зубами землю за чемпионство. 

- На днях Вагнер Лав заявил, что "Кайрат" проиграл сам себе в этом сезоне, вы согласны, что по потенциалу это сильнейшая команда лиги?

- "Кайрат" потерял много очков весной. Я видел команду на зимних сборах, при подготовке к сезону. Играли легко, быстро, обыгрывали всех подряд. На Суперкубке и старте чемпионата все пропало, не могли обыграть "Тараз", "Каспий", "Акжайык". Не было хорошего движения. На мой взгляд, причина плохого старта - неправильное планирование нагрузок и их мониторинг. "Кайрат" по личностям, безусловно, сильнейшая команда в чемпионате, но ошибки Шпилевского не позволили набрать необходимое количество очков для повторения прошлогоднего успеха.

Добавим, что за тур до финиша "Тобол" с 58 очками лидирует в КПЛ, опережая "Астану" на два балла. "Кайрат" же сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2021 Тобол ФК Шахтер ФК Бердыев Курбан Алматы Тихонов Андрей

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